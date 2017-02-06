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|Пьяный камышанин грозился взорвать сетевой магазин
|Скандалы и ЧП Волгоград
|06.02.2017 14:24
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 3 февраля в полицию поступило сообщение от сотрудников службы безопасности одного из сетевых магазинов города Камышина. Оказалось, что в этот день около 08:30 в магазин вошел неизвестный мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель начал конфликтовать с продавцом, а затем высказал намерение взорвать магазин. После этого мужчина покинул торговую точку, держа в руках неизвестный предмет.
На место происшествия для проведения проверки незамедлительно выехали полицейские. 30 человек, в числе которых были посетители и персонал, были эвакуированы. Кинологи со служебно-разыскной собакой и специалисты-взрывотехники тщательно обследовали магазина и прилегающую территорию. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Личность мужчины была установлена 5 февраля. Злоумышленник был задержан. Им оказался 35-летний неработающий местный житель. В содеянном мужчина сознался. За факт ложного сообщения о минировании камышанина ждет наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Надира Коннова
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