На севере Волгограда с крыши высотки упал 14-летний школьник

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, по предварительным данным, подросток шел с двумя своими приятельницами. В какой-то момент мальчик попросил их подождать на улице, а сам поднялся на 16-ый этаж жилого дома по улице 39-й Гвардейской Дивизии.

- Следователям предстоит выяснить причины и мотивы несовершеннолетнего, который, вероятнее всего, свел счеты с жизнью, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Стало известно, что на стене лестничной площадки школьник оставил послание: "так будет лучше".

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.

В региональном СК отметили, что погибший подросток характеризовался положительно, в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадал и на специализированных учетах не состоял.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте