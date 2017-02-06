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Под Волгоградом нелегально трудились 40 узбеков Печать
Скандалы и ЧП
06.02.2017 16:31

Под Волгоградом нелегально трудились 40 узбековl

Полиция задержала 40 граждан Узбекистана в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Сотрудники отдела иммиграционного контроля МВД по Волгоградской области в ходе проверок выявили факт нарушения миграционного законодательства.

В поселке Красный сад Среднеахтубинского района полиция задержала 40 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана на заработки. Ни у одного из них не было разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России.

В результате всем нелегалам был выписан штраф до 5 тысяч рублей.

Организатор нелегального трудоустройства также был задержан. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, что группу нелегалов полиция задержала на прошлой неделе в Дубовском районе. Там были оштрафованы за нелегальную работу 22 гражданина Китая и Узбекистана.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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