Сотрудники отдела иммиграционного контроля МВД по Волгоградской области в ходе проверок выявили факт нарушения миграционного законодательства.

В поселке Красный сад Среднеахтубинского района полиция задержала 40 иностранных граждан, прибывших из Узбекистана на заработки. Ни у одного из них не было разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории России.

В результате всем нелегалам был выписан штраф до 5 тысяч рублей.

Организатор нелегального трудоустройства также был задержан. Теперь ему придется выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

Напомним, что группу нелегалов полиция задержала на прошлой неделе в Дубовском районе. Там были оштрафованы за нелегальную работу 22 гражданина Китая и Узбекистана.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress