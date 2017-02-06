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|Предприниматель, обманувший банки на 100 миллионов, предстал перед судом
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|06.02.2017 17:53
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Красноармейский районных суд вынес приговор директору компаний «Бэлла» и «Эй Эм Ти Кэпитал Партнерс» за незаконное получение кредита.
Сегодня был вынесен приговор предпринимателю Александру Карасько. Он был признан виновным в незаконном получении кредита с причинением банку крупного ущерба.
Напомним, что в июне 2012 года руководитель ООО «Бэлла» обратился в банк за получением кредита на покупку недвижимости.
При заполнении документов, Карасько указал недостоверные сведения о нулевых показателях выручки. В результате банк выдал предпринимателю кредит на 20 миллионов рублей.
По такой же схеме Карасько в сентябре-октябре 2012 года и в мае 2013 года получил кредиты на сумму свыше 56,3 млн и 26 млн соответственно.
Общая сумма полученных денег составила около 100 миллионов рублей, которые коммерсант просто присвоил себе.
Сегодня суд приговорил Карасько к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Юлия Соболева
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