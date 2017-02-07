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На севере Волгограда ночью из-за пожара эвакуировали жителей дома Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 09:02

На севере Волгограда ночью из-за пожара эвакуировали жителей дома

В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Краснооктябрьском районе было эвакуировано 8 человек. Есть пострадавший.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 01:47 7 февраля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда. На улице 4 участок в одной из комнат четырехкомнатной квартиры в двухэтажном жилом доме горели вещи на площади 10 кв.м.

Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут. Спасатели в целях безопасности эвакуировали восемь жителей дома. От огненной стихии пострадал один человек - 43-летний мужчина. по словам специалистов, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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