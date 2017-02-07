На севере Волгограда ночью из-за пожара эвакуировали жителей дома

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 01:47 7 февраля на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило тревожное сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе города Волгограда. На улице 4 участок в одной из комнат четырехкомнатной квартиры в двухэтажном жилом доме горели вещи на площади 10 кв.м.

Пожарные расчёты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут. Спасатели в целях безопасности эвакуировали восемь жителей дома. От огненной стихии пострадал один человек - 43-летний мужчина. по словам специалистов, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress