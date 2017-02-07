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В Волгограде у браконьера изъяли икру и рыбу на 150 тыся рублей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 09:26

В Волгограде у браконьера изъяли икру и рыбу на 150 тыся рублей

У 61-летнего жителя Красноармейского района оперуполномоченные изъяли продукцию из ценных видов рыбы на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сотрудники отдела №3 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции  в ходе расследования уголовного дела провели обыски по месту проживания 61-летнего жителя Красноармейского района.

Оперативники изъяли у браноньера: 5 пластиковых поллитровых контейнеров с икрой осетра, 2,5 кг осетрового балыка и 83 экземпляра стерляди.

- Примерный ущерб от противоправной деятельности подозреваемого составил свыше 150 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Надира Коннова

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