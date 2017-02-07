На юге Волгограда маршрутка влетела в бетонный столб

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, удар был довольно сильный: переднюю часть "Газели" буквально смяло. По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением транспортного средства. Пока не известно, есть ли пострадавшие. Также очевидцы сообщают, что, видимо, засмотревшись на ДТП с маршруткой, столкнулись в непосредственной близости от нее два автомобиля.

Напомним, аналогичное ДТП произошло 4 февраля в Красноармейском районе в 19:00. Водитель маршрутки, двигаясь по улице Лазоревой со стороны Кировского района в сторону улицы Водников, не учел состояния дорожного покрытия и дорожно-метеорологических условий, и, не справившись с управлением, врезался в световую опору. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять пассажиров.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте