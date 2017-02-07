Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний мужчина за рулём автомобиля «Toyota Camry» следовал по федеральной трассе Р-22 со стороны Волгограда в сторону Москву.

На 673 км дороги водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с попутной автомашиной «MAH», за рулём которого находился 46-летний водитель. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Его 42-летняя пассажирка получила множественные травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП организована проверка.





Лилия Финько



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области