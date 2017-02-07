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В ДТП с фурой под Волгоградом погиб человек Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 10:23

ДТП Новониколаевский

Дорожная трагедия произошла 6 февраля в 23:30 в Новониколаевском районе области.

 

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, 37-летний мужчина за рулём автомобиля «Toyota Camry» следовал по федеральной трассе Р-22 со стороны Волгограда в сторону Москву.

На 673 км дороги водитель не выдержал дистанцию и столкнулся с попутной автомашиной «MAH», за рулём которого находился 46-летний водитель. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Его 42-летняя пассажирка получила множественные травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП организована проверка.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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