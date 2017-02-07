Появилось видео с серийным душителем пенсионерок

Как стало известно "СоцИнформБюро", СКР обнародовал на YouTube видео, на котором запечатлен возможный серийный убийца. На его счету 22 задушенные пенсионерки. Следователи отмечают, что жертв, возможно и больше. Преступника ищут уже пять лет, но все тщетно.

Пик преступной деятельности злоумышленника пришелся на 2011-2012 годы. В это время мужчина орудовал, как минимум, в 13 крупных городах нашей страны. Жертвами маньяка в основном были одинокие старушки в возрасте 80–90 лет. Злоумышленник представлялся пожилым людям сотрудником ТСЖ или социальной службы. Затем он проходил в квартиру и душил их. Но преступнику мало было просто убивать, также маньяк совершал кражи, забирая первое, что попадется под руку. При этом обысков в поисках денег он не устраивал.

Следственный комитет России готов заплатить 3 миллиона рублей за помощь в поимке маньяка. У следователей имеются образцы ДНК подозреваемого с нескольких мест совершения преступления, а также свидетели, видевшие его лицо. Именно по их данным и был составлен фоторобот подозреваемого. Также в поиске преступника может помочь небольшое видео, запечатлевшее преступника.

На вид мужчина азиатской внешности (похож на татарина), возраст от 20 до 35 лет и рост — 170–175 см. У преступника глаза и волосы темные, нос прямой. Маньяк предпочитает спортивный стиль одежды.

Надира Коннова

ФОТО: СК России

