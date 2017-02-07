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Появилось видео с серийным душителем пенсионерок Печать
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07.02.2017 11:11

Появилось видео с серийным душителем пенсионерок

На счету душегубца 22 пенсионерки из разных крупных городов страны. Хотя жертв, возможно даже и больше. Преступника не могут найти уже пять лет.

Как стало известно "СоцИнформБюро", СКР обнародовал на YouTube видео, на котором запечатлен возможный серийный убийца. На его счету 22 задушенные пенсионерки. Следователи отмечают, что жертв, возможно и больше. Преступника ищут уже пять лет, но все тщетно.

Пик преступной деятельности злоумышленника пришелся на 2011-2012 годы. В это время мужчина орудовал, как минимум, в 13 крупных городах нашей страны. Жертвами маньяка в основном были одинокие старушки в возрасте 80–90 лет. Злоумышленник представлялся пожилым людям сотрудником ТСЖ или социальной службы. Затем он проходил в квартиру и душил их. Но преступнику мало было просто убивать, также маньяк совершал кражи, забирая первое, что попадется под руку. При этом обысков в поисках денег он не устраивал.

Следственный комитет России готов заплатить 3 миллиона рублей за помощь в поимке маньяка. У следователей имеются образцы ДНК подозреваемого с нескольких мест совершения преступления, а также свидетели, видевшие его лицо. Именно по их данным и был составлен фоторобот подозреваемого. Также в поиске преступника может помочь небольшое видео, запечатлевшее преступника.

На вид мужчина азиатской внешности (похож на татарина), возраст от 20 до 35 лет и рост — 170–175 см. У преступника глаза и волосы темные, нос прямой. Маньяк предпочитает спортивный стиль одежды.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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