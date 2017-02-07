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Волгоградский автослесарь угнал машину и ограбил пешехода Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 11:16

Волгоградский автослесарь угнал машину ограбил пешехода

Ранее судимый 30-летний житель Красноармейского района на несколько часов бросил привычную работу и принялся за старое.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по городу, на днях в полицию поступили заявления от двух волгоградцев. В первом сообщалось об угоне автомобиля «ВАЗ-2107», во втором — о грабеже. Оба преступления были совершены в Красноармейском районе с небольшим промежутком времени.

Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний работник автомастерской.

По версии оперативников, автослесарь решил угнать машину, оставленную в мастерской на ремонт. Езды на чужом авто угонщику показалось мало, и злоумышленник, остановившись у одной и остановок, избил пешехода и похитил у него 7 тысяч рублей.

В связи с этим в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабёж») и по ч.1 ст. 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Задержанному грозит новый срок заключения.


Лилия Финько

Фото: архив МВД России

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