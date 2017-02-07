В Волгограде задержали налетчика на офисы экспресс-кредитования

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Тракторозаводском районе сотрудники отдела полиции №1 задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Днем 4 февраля неизвестный вошел в павильон экспресс-кредитования по улице Н. Отрады. Там он под угрозой применения ножа похитил у 32-летней женщины-оператора 91,5 тысяч рублей, после чего скрылся.

Накануне личность нападавшего удалось установить. Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Новоаннинского района. В содеянном мужчина сознался. Часть похищенного у него изъяли и возбудили уголовное дело. Теперь налетчика ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В рамках расследования этого уголовного дела была установлена причастность задержанного к совершению аналогичного преступления. 22 января в городе Волжском злоумышленник, угрожая ножом 26-летней специалисту по выдаче денег, похитил 8,4 тысяч рублей.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России