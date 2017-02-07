Недобросовестные ассенизаторы заливают Волгоград отходами

Сегодня Кировский районный суд Волгограда удовлетворил иск облкомприроды к гражданину, который неоднократно нарушал природоохранное законодательство.

В прошлом году ассенизатор был задержан экологами за слив отходов на территории, прилегающей к Волгоградскому кардиоцентру. Тогда недобросовестный гражданин испортил земельный участок площадью 70 квадратный метров.

В результате суд назначил недобросовестному ассенизатору штраф в размере 80 тысяч рублей.

Отметим, что данный случай был для ассенизатора не единственным. За последний два года в общей сложности данного гражданина инспекторы облкомприроды штрафовали уже 7 раз. Общая сумма штрафов составила чуть более 140 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, всего за прошлый год инспекторы предъявили более 400 штрафов за причинение вреда окружающей среде на общую сумму в 59 миллионов рублей.

Кроме того, в областной комитет экологии за прошлый год поступило больше 2 тысяч жалоб от местных жителей. Часть обращений как раз касалась незаконных действий ассенизаторов.

Однако, по всей видимости такие небольшие штрафные санкции не пугают ассенизаторов, и они все равно продолжают заливать Волгоград отходами.

К слову, 2017-й год объявлен Годом экологии. Правительство за данный период планирует провести совершенствование законодательства в сфере экологии и модернизировать сферу управления отходами. Будут ли проводиться меры по ужесточению наказаний за загрязнение природы жидкими отходами пока неясно.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress