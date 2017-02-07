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Волгоградцу вынесли приговор за сексуальное насилие в отношении 7-летней падчерицы Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 13:03

Волгоградцу вынесли приговор за сексуальное насилие в отношении 7-летней падчерицы

64-летнему волгоградцу предстоит провести 13 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить моральную компенсацию в размере 250 тысяч рублей в пользу ребенка.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в Волгограде вынесли приговор 64-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей".

Волгоградец проживал в Ворошиловском районе вместе со своей супругой, её 7-летней дочерью и сестрой женщины. Когда мужчина оставался наедине с падчерицей, то он неоднократно совершал в отношении нее сексуальное насилие. Однажды родная тетя девочки стала невольным свидетелем одного из этих преступлений. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся своей сестре и в полицию.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить в пользу ребенка 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района города Волгограда, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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