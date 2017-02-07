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|Волгоградцу вынесли приговор за сексуальное насилие в отношении 7-летней падчерицы
|Скандалы и ЧП Волгоград
|07.02.2017 13:03
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, в Волгограде вынесли приговор 64-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении двух эпизодов преступления по статье "Действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшей".
Волгоградец проживал в Ворошиловском районе вместе со своей супругой, её 7-летней дочерью и сестрой женщины. Когда мужчина оставался наедине с падчерицей, то он неоднократно совершал в отношении нее сексуальное насилие. Однажды родная тетя девочки стала невольным свидетелем одного из этих преступлений. Женщина незамедлительно сообщила о случившемся своей сестре и в полицию.
- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить в пользу ребенка 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Ворошиловского района города Волгограда, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Надира Коннова
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