В суд направлено дело о смертельной аварии в Дзержинском районе

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|07.02.2017 14:01
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Сегодня следователи ГУ МВД по Волгоградской области передали в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием «Фольксваген Гольф» и «ВАЗ-2107».
Согласно материалам дела, 19 августа 2016 года 64-летний водитель «семерки», следуя по проспекту Жукова в сторону улицы Хорошева, совершил поворот налево с нарушением правил дорожного движения.
Мужчина не предоставил преимущество в движении иномарке, которая ехала по полосе встречного движения со стороны улицы Землячки.
В результате произошло серьезное столкновение, из-за которого 16-летняя пассажирка ВАЗ-2107 скончалась на месте. Водитель отечественного авто был доставлен в больницу с травмами.
В отношении водителя ВАЗа было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В ходе расследования вина молодого человека была полностью доказана. Теперь его ожидает суд.
Юлия Соболева
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