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В суд направлено дело о смертельной аварии в Дзержинском районе Печать
Скандалы и ЧП
07.02.2017 14:01

В суд направлено дело о смертельной аварии в Дзержинском районе

Полиция завершила расследование уголовного дела по факту летней аварии на проспекте Жукова с участием «семерки» и иномарки, в результате которой погибла несовершеннолетняя.

Сегодня следователи ГУ МВД по Волгоградской области передали в суд уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием «Фольксваген Гольф» и «ВАЗ-2107».

Согласно материалам дела, 19 августа 2016 года 64-летний водитель «семерки», следуя по проспекту Жукова в сторону улицы Хорошева, совершил поворот налево с нарушением правил дорожного движения.

Мужчина не предоставил преимущество в движении иномарке, которая ехала по полосе встречного движения со стороны улицы Землячки.

В результате произошло серьезное столкновение, из-за которого 16-летняя пассажирка ВАЗ-2107 скончалась на месте. Водитель отечественного авто был доставлен в больницу с травмами.

В отношении водителя ВАЗа было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования вина молодого человека была полностью доказана. Теперь его ожидает суд.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте»

В суд направлено дело о смертельной аварии в Дзержинском районе

 

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