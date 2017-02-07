В Волгограде сотрудники МЧС из горящей квартиры спасли пять человек

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о пожаре на улице 8-ой Воздушной Армии в Дзержинском районе поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 11:00. На 15 этаже 16-этажного жилого дома в одной из квартир горели домашние вещи на площади около 30 кв.м.

Для борьбы с огненной стихией на место ЧП прибыли пожарные расчёты 15-ой, 21-ой, 20-ой и 3-ей пожарно-спасательных частей. Для эвакуации жильцов многоэтажки была развёрнута автомобильная лестница АЛ-50, однако данные экстренные меры не потребовались. Под руководством начальника караула 15 ПСЧ Юрия Шацкого было эвакуировано около 30 человек и потушен пожар.

Пожарные из горящей квартиры спасли двух пожилых людей и передали их медикам для дальнейшего оказания помощи.

- Из квартир, расположенных по соседству, также были спасены ещё трое человек, включая маленького ребёнка, - рассказали в ведомстве.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что пожар был ликвидирован в 11:20. Причину пожара установят эксперты.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области