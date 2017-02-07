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|Два камышанина похитили из магазина еду и алкоголь на 17 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП
|07.02.2017 14:22
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Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в отношении двух жителей с Антиповка Камышинского района за кражу продуктов питания из магазина.
По данным уголовного дела, в ночь с 5 на 6 февраля ранее судимый 28-летний молодой человек и его 31-летний знакомый тайно пробрались в помещение магазина.
Злоумышленники разбили окно в здание продуктового магазина и сломали металлическую решетку. Проникнув в торговый повильон, они похитили продукты питания и спиртные напитки на общую сумму в 17 тысяч рублей.
На данный момент похитителей съестного удалось задержать. Если их вин будет доказана, то сельчанам грозит лишение свободы до 5 лет.
Юлия Соболева
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