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Два камышанина похитили из магазина еду и алкоголь на 17 тысяч рублей Печать
Скандалы и ЧП
07.02.2017 14:22

Два камышанина похитили из магазина еду и алкоголь на 17 тысяч рублей

Молодые люди разбили окно, сломали решетку и похитили продукты питания и спиртное. Теперь им грозит до 5 лет тюрьмы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в отношении двух жителей с Антиповка Камышинского района за кражу продуктов питания из магазина.

По данным уголовного дела, в ночь с 5 на 6 февраля ранее судимый 28-летний молодой человек и его 31-летний знакомый тайно пробрались в помещение магазина.

Злоумышленники разбили окно в здание продуктового магазина и сломали металлическую решетку. Проникнув в торговый повильон, они похитили продукты питания и спиртные напитки на общую сумму в 17 тысяч рублей.

На данный момент похитителей съестного удалось задержать. Если их вин будет доказана, то сельчанам грозит лишение свободы до 5 лет.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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