Два камышанина похитили из магазина еду и алкоголь на 17 тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в отношении двух жителей с Антиповка Камышинского района за кражу продуктов питания из магазина.

По данным уголовного дела, в ночь с 5 на 6 февраля ранее судимый 28-летний молодой человек и его 31-летний знакомый тайно пробрались в помещение магазина.

Злоумышленники разбили окно в здание продуктового магазина и сломали металлическую решетку. Проникнув в торговый повильон, они похитили продукты питания и спиртные напитки на общую сумму в 17 тысяч рублей.

На данный момент похитителей съестного удалось задержать. Если их вин будет доказана, то сельчанам грозит лишение свободы до 5 лет.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress