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Три врача госпиталя Вишневского отправлены в тюрьму за взятку Печать
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07.02.2017 15:39

Три врача госпиталя Вишневского отправлены в тюрьму за взятку

Во вторник, 7 февраля, три врача Московского военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского получили реальные тюремные сроки.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС, к тюремным срокам от 3,5 до 9 лет врачей приговорили за взяточничество. Так, свободы лишились представитель руководства госпиталя полковник медслужбы Сергей Свистунов, завотделением госпиталя Дмитрий Мокрицкий и глава тюремного отделения Аветис Мелконян.

Свистунов, которого лишили воинского звания, отправился в тюрьму на 9 лет (обвинение просило 12), Мокрицкий – на пять и Мелконян на 3,5 года. Кроме того, взяточников Свистунова и Мокрицкого оштрафовали на 4 млн и 2 млн рублей соответственно.

Врачи были задержаны в ноябре 2015 года. Следствием было доказано, что медики брали деньги с больных, которым полагалось лечение по квотам. Расценки на оказание медицинских услуг порой доходили до 30 тысяч рублей.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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