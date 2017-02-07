В Волгограде адвокат присвоил 400 тысяч рублей своего подзащитного

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, адвокат коллегии адвокатов Волгоградской области "Правоведъ" Сергей Стремилов обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.3 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество, совершенное в крупном размере".

Стремилова привлекли в качестве бесплатного защитника фигуранта уголовного дела о превышении должностных полномочий и служебном подлоге. К тому моменту материалы следствия уже находились на стадии судебного рассмотрения. Стремилов предложил подсудимому за 400 тысяч рублей решить вопрос об уменьшении объема обвинения. При этом адвокат пояснил, что деньги предназначаются для должностных лиц суда. На самом же деле выполнять свои обещания Стремилов не собирался, а деньги попросту присвоил себе.

- Преступная деятельность адвоката пресекли следователи регионального управления СК России, а также оперативные сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. После получения требуемой суммы злоумышленника задержали, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Надира Коннова