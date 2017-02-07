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|В Волгограде полицейские сняли с поезда 36-летнего «зацепера»
|Скандалы и ЧП
|07.02.2017 16:35
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Сегодня сотрудники Волгоградского ЛУ МВД на транспорте сняли с поезда «Волгоград-Качалино ст. Котлубань» очередного «зацепера». Правонарушителем оказался 36-летний безработный мужчина.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД на транспорте, на железнодорожном вокзале в Волгограде нарушитель приобрел билет на электричку до станции Гумрак.
Вместо того, чтобы пройти в салон электропоезда, мужчина неожиданно пошел в конец состава. Там он расположился на подножке последнего вагона. Проехать таким образом «зацеперу» удалось аж до станции Котлубань, где его сняли сотрудники транспортной полиции.
В результате в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. За подобную выходку его ждет штраф до 5 тысяч рублей.
Юлия Соболева
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