В Волгограде полицейские сняли с поезда 36-летнего «зацепера»

Сегодня сотрудники Волгоградского ЛУ МВД на транспорте сняли с поезда «Волгоград-Качалино ст. Котлубань» очередного «зацепера». Правонарушителем оказался 36-летний безработный мужчина.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД на транспорте, на железнодорожном вокзале в Волгограде нарушитель приобрел билет на электричку до станции Гумрак.

Вместо того, чтобы пройти в салон электропоезда, мужчина неожиданно пошел в конец состава. Там он расположился на подножке последнего вагона. Проехать таким образом «зацеперу» удалось аж до станции Котлубань, где его сняли сотрудники транспортной полиции.

В результате в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении. За подобную выходку его ждет штраф до 5 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"