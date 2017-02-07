Волгоградец организовал подпольную сеть казино под видом биржи ценных бумаг



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Волгоградской области, Артур Якубов на протяжении полугода зарабатывал деньги благодаря организации подпольного казино.

12 игровых залов были расположены в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах, маскируясь под офисы, где проводятся сделки с ценными бумагами.

Якубов признал вину целиком, подав прошение о рассмотрении дела в особом порядке.

В скором времени Краснооктябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело, открытое в отношении Якубова по ч.1 ст.171.2 УК РФ. Обвиняемому грозит до двух лет заключения.





Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ