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Волгоградец организовал подпольную сеть казино под видом биржи ценных бумаг Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 16:53

Волгоградец организовал подпольную сеть казино под видом биржи ценных бумаг

37-летний волгоградец пойдёт под суд за незаконную организацию и проведение азартных игр в трёх районах города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в прокуратуре Волгоградской области, Артур Якубов на протяжении полугода зарабатывал деньги благодаря организации подпольного казино.

12 игровых залов были расположены в Красноармейском, Кировском и Краснооктябрьском районах, маскируясь под офисы, где проводятся сделки с ценными бумагами.

Якубов признал вину целиком, подав прошение о рассмотрении дела в особом порядке.

В скором времени Краснооктябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело, открытое в отношении Якубова по ч.1 ст.171.2 УК РФ. Обвиняемому грозит до двух лет заключения.

Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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