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Неизвестный стрелок тяжело ранил водителя Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
07.02.2017 18:05

Неизвестный стрелок тяжело ранил водителя

Сотрудники полиции Городищенского района разыскивают злоумышленника, который выстрелил на трассе в водителя и серьёзно ранил его.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, 29 января 68-летний мужчина за рулём автомобиля «Opel Vectra» следовал в посёлок Степной Городищенского района по федеральной трассе «Волгоград-Москва».

На одном из участков пути около 10:30 водитель свернул на дорогу, ведущую к поселку Аэропорт. В этот момент неизвестный выстрелил в иномарку и попал в голову водителя, серьёзно ранив его. Супруга автомобилиста вызвала скорую помощь. В настоящий момент за жизнь мужчины борются врачи.

Следователи предполагают, что стрелок находился в припаркованном у обочине авто и стрелял из ружья 12 калибра.

Просьба всем, кто стал очевидцем произошедшего или располагает сведениями о злоумышленниках, совершивших преступление, обратиться в полицию.


Лилия Финько

Фото: архив СК РФ

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