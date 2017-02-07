Неизвестный стрелок тяжело ранил водителя



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по региону, 29 января 68-летний мужчина за рулём автомобиля «Opel Vectra» следовал в посёлок Степной Городищенского района по федеральной трассе «Волгоград-Москва».

На одном из участков пути около 10:30 водитель свернул на дорогу, ведущую к поселку Аэропорт. В этот момент неизвестный выстрелил в иномарку и попал в голову водителя, серьёзно ранив его. Супруга автомобилиста вызвала скорую помощь. В настоящий момент за жизнь мужчины борются врачи.

Следователи предполагают, что стрелок находился в припаркованном у обочине авто и стрелял из ружья 12 калибра.

Просьба всем, кто стал очевидцем произошедшего или располагает сведениями о злоумышленниках, совершивших преступление, обратиться в полицию.



Лилия Финько

Фото: архив СК РФ