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Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
08.02.2017 09:12

Под Волгоградом вместе с домом заживо сгорели двое мужчин

Трагедия произошла ранним утром в среду, 8 февраля, в Иловлинском районе Волгоградской области.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 8 февраля в 04:35 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в хуторе Новогригорьевском Иловлинского района. На улице Раздольной горел по всей площади кирпичный дом с обрушением кровли.

Пожарные расчёты 38-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 40 минут. Спасатели обнаружили на месте происшествия тело погибшего 57-летнего мужчины. При разборе завалов в 8:50 был обнаружен второй погибший мужчина. Его личность сейчас устанавливается.

- Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - говорится в сообщении ведомства.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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