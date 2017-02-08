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22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
08.02.2017 09:29

22-летний водитель предстанет перед судом за ДТП с двумя погибшими

Следователи закончили расследовать уголовное дело по обвинению 22-летнего водителя "ВАЗ-21121" в совершении ДТП, в результате которого погибли двое человек.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 10 августа прошлого года обвиняемый – 22-летний водитель, примерно в 21:15 двигался на автомобиле "ВАЗ-21121" на 556 км автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Дубовском районе со стороны города Волгограда в сторону Сызрани. Молодой человек для обгона транспортных средств выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21053", за рулем которого находился 29-летний водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "ВАЗ-21053" и его 34-летний пассажир получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте аварии. 22-летний водитель автомашины "ВАЗ-21121" и четверо его пассажиров в возрасте 15, 19, 20 и 23 лет получили различные травмы и были доставлены в больницу.

В отношении водителя "ВАЗ-21121" возбудили уголовное дело. Свою вину молодой человек полностью признал.

Надира Коннова

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