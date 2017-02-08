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В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
08.02.2017 10:02

В Волгограде маршрутка снова врезалась в столб: есть пострадавшие

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось ранним утром 7 февраля в Кировском районе Волгограда.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по региону, накануне в 07:20 59-летний мужчина за рулём автомашины «Volkswagen Tiguan» следовал по ул.64-й Армии в сторону Красноармейского района.

Напротив дома 145 "б" автомобилист, перестраиваясь в другой ряд, «подрезал» автомобиль «ГАЗ-322132». В результате этого 38-летний водитель «ГАЗели», резко вырулил вправо и столкнулся со световой опорой.

При столкновении со столбом двое пассажиры «ГАЗели» 48 и 55 лет получили травмы и были госпитализированы.

Стоит отметить, что это уже второе ДТП с участием маршрутки в Кировском районе за последние несколько дней.

Вечером 4 февраля недалеко от остановки «Вторчермет» маршрутное такси №40 также врезалось в световую опору. В аварии получили травмы пять пассажиров. Все пострадавшие были доставлены в больницу.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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