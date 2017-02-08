В Таиланде российский турист погиб под колесами мотоцикла

Инцидент произошел ночью в курортном городе Паттайя в Таиланде. В тот момент, когда 25-летний мужчина переходил дорогу, в него на большой скорости врезался мотоцикл, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ТАСС.

В полиции провинции Чонбури уже подтвердили факт того, что россиянин скончался на месте от полученных в аварии травм. Мотоциклист и его пассажир в результате ДТП получили ранения и были экстренно доставлены в больницу. Издание сообщает, что они также являются иностранцами.

Стоит отметить, что это уже не первая трагедия, произошедшая с российскими туристами в Таиланде. Так, 29-летнюю женщину 13 января в Пхукете сбил мотоциклист, когда она переходила проезжую часть. Пострадавшую доставили в больницу. Там медики несколько дней боролись за её жизнь, однако спасти россиянку не удалось.

В декабре 2016 года также на Пхукете один российский турист погиб и еще один серьезно пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Мужчины ехали на мопеде по оживленной трассе и столкнулись с такси. 25-летний мужчина в бессознательном состоянии, с повреждениями головы и шеи был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть. Его товарищ выжил, но получил серьезную черепно-мозговую травму и перелом ноги.

27 ноября прошлого года в результате аварии с автобусом на юге Таиланда пострадали 12 путешественников из России. В провинции Пхангнга у автобуса с 42 пассажирами, следовавшего в Пхукет, отказали тормоза. Водителю пришлось свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения с другими машинами.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress