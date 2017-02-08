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Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу Печать
Скандалы и ЧП
08.02.2017 10:49

Продавщица выдумала историю об ограблении, чтобы скрыть кражу

Женщина сообщила полиции, что в магазин ворвался бандит и похитил выручку из кассы. Позже выяснилось, что деньги выдумщица взяла сама.

Необычный инцидент произошел накануне в Астрахани.

Продавец одного из продуктовых магазинов города обратилась в полицейское отделение. Женщина рассказала, что ночью на нее напал грабитель.

По словам астраханки, мужчина начал угрожать пистолетом и потребовал отдать деньги из кассы. Получив на руки 5 тысяч, злоумышленник скрылся.

Как сообщает «Астрахань FM», продавец в деталях рассказала полицейским о происшествии и даже описала внешность преступника.

В ходе расследования полицейские обратились к мужу потерпевшей. Он рассказал, что ночью они вместе выпивали в магазине. Деньги на алкоголь женщина спокойно брала из кассы. Утром муж отправился домой, а жена сымитировала ограбление.

На данный момент в отношении астраханки возбуждено уголовное дело. За кражу и ложные показания ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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