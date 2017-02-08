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Пьяный пешеход на Комсомольском мосту устроил переполох Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
08.02.2017 12:06

Пьяный пешеход на Комсомольском мосту устроил переполох

Мужчина, лежащий ничком на проезжей части Комсомольского моста в Центральном районе Волгограда, вызвал массу вопросов у очевидцев и правоохранительных органов.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», сегодняшней ночью в одной из популярных групп социальной сети «ВКонтакте» появился пост о том, что на Комсомольском мосту сбили мужчину.

- Видать, труп, - подытожил автор публикации.

Один из волгоградцев сразу опроверг информацию о смерти пешехода.

- Живой, но замерзает. Обнаружил я, следом подъехали ДПС. Спустя минут 20 вызвали скорую. Если жив останется, то с сильным обморожением конечностей. Когда я подъехал, мужчина был без сознания, кое-как привёл его в чувство, оказалось, что мертвецки пьян. Говорит, что его машина сбила, - сообщил неравнодушный горожанин Александр П.

После слов пострадавшего о том, что его сбил автомобиль, пользователи начали справедливо возмущаться.

- Как так можно бросить человека? Надеюсь, что водителя найдут! - сообщила Ольга М.

- Возможно даже, что мужчину просто выкинули. Потому что он лежал около пластмассовых ограждений посреди дороги на пересечении улиц Комсомольской и Мира, - предположил Максим К.

Некоторые местные СМИ дружно подхватили информацию о сбитом мужчине, но всё оказалось гораздо прозаичнее. На самом деле, пьяный пешеход вышел на дорогу и лёг спать.

Это подтвердили правоохранительные органы Волгограда, сообщившие о том, что данный инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения, установленными на мосту.

В настоящий момент пострадавший от собственного легкомыслия и пагубной привычки находится в наркологии под наблюдением врачей.


Лилия Финько

Фото: социальная сеть "ВКонтакте"

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