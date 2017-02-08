Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на посольство РФ в Нигерии, пиратами захвачены семеро российских и один украинский моряк. Инцидент со взятием в заложники произошел в территориальных водах Нигерии.

Российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.

Отметим, что в территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. Пираты, в большинстве случаев, требуют выкуп за членов экипажа и захваченные суда.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress