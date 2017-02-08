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Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев Печать
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08.02.2017 12:33

Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев

Посольство РФ В Нигерии в своем Twitter сообщило, что пираты захватили в заложники россиян и украинцев.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на посольство РФ в Нигерии, пиратами захвачены семеро российских и один украинский моряк. Инцидент со взятием в заложники произошел в территориальных водах Нигерии.

Пираты в Нигерии захватили в заложники россиян и украинцев

Российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой о помощи в установлении местонахождения моряков.

Отметим, что в территориальных водах Нигерии неоднократно происходили нападения на иностранные суда. Пираты, в большинстве случаев, требуют выкуп за членов экипажа и захваченные суда.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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