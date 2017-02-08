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|Камышанин устроил дома нарколабораторию
|Скандалы и ЧП Волгоград
|08.02.2017 12:58
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После задержания правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Оказалось, что мужчина устроил у себя дома мини-цех со всеми необходимыми компонентами и реактивами для производства наркотического вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Во время расследования дела подозреваемый будет находиться под стражей.
Лилия Финько
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