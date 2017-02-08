Камышанин устроил дома нарколабораторию



Как сообщили ИА «СоцИноформБюро» в пресс-службе регионального управления МВД, сотрудники камышинской полиции задержали с поличным местного жителя, когда тот пытался продать несколько доз амфетамина.

После задержания правоохранители провели обыск в квартире подозреваемого. Оказалось, что мужчина устроил у себя дома мини-цех со всеми необходимыми компонентами и реактивами для производства наркотического вещества.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Во время расследования дела подозреваемый будет находиться под стражей.





Лилия Финько



Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области