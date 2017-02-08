Учредитель «Царь-Продукта» приговорен к 3 годам лишения свободы

Сегодня Центральный районный суд Волгограда признал Александра Дубовицкого виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Согласно материалам уголовного дела, в 2011 году Дубовицкий предоставил в налоговую службу декларацию за 3 квартал 2011 года для возмещения налога на добавленную стоимость в сумме 34 миллионов рублей.

Дубовицкий хотел получить средства за приобретенное фирмой «Царь-продукт» оборудование для фасовки мясной продукции. В декларации глава компании намеренно завысил цену приобретенного оборудования.

Таким образом Дубовицкий незаконно смог получить около 34 миллионов рублей.

В результате суд приговорил учредителя к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress