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|Телефонные мошенники продолжают обманывать волгоградцев
|Скандалы и ЧП Волгоград
|08.02.2017 14:48
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26-летний житель Тракторозаводского района лишился 93 тысяч рублей, поверив в выигрыш дорогого автомобиля. Волгоградец получил СМС о полученном призе и перезвонил на данный номер для уточнения информации.
Собеседник подтвердил, что волгоградец выиграл в лотерею и рассказал о необходимых комиссионных сборах для получения приза. Ничего не подозревающий «победитель» перевёл 93000 рублей на указанный счёт, но машины, конечно, так и не дождался.
Второй инцидент мошенничества произошёл с 80-летней жительницей Центрального района. Неизвестный позвонил пенсионерке на домашний телефон и заявил, что её сын попал в ДТП. Чтобы избавить сына от перспективы тюрьмы, нужно заплатить 100 тысяч рублей.
Своих сбережений лишились и две пенсионерки из Краснооктябрьского района. Мошенница позвонила бабушкам на сотовый телефон и, представившись сотрудником банка, рассказала о блокировке их банковских счётов. Разблокировать счёт можно было только с помощью указанных реквизитов.
Пенсионерки осознали, что их обманули, когда с их карточек пропало 24 тысячи рублей.
Стоит отметить, что сообщения о новых случаях мошенничества появляются регулярно. Многие граждане становятся жертвами аферистов только из-за излишней доверчивости к незнакомцам.
Зачастую потерянные суммы денег достигают впечатляющих размеров.
Так, 1 февраля стало известно о 55-летней волгоградке, лишившейся 900 тысяч рублей в надежде вылечить от алкоголизма мужа и сына с помощью экстрасенсов.
А 86-летняя пенсионерка из Ворошиловского района почти год отправляла аферисту деньги, ожидая от него возвращённых процентов от переведённых средств. Мошеннику удалось заработать на доверчивости пенсионерки более 840 тысяч рублей.
1) сотрудниками полиции — в этом случае заявляют потенциальной жертве о том, что её близкий человек попал в беду и предлагают за взятку освободить его от ответственности;
Если вы подозреваете, что вас хотят обмануть мошенники, обязательно сообщите об этом в полицию.
Фото: архив МВД РФ
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