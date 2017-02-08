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Волгоградцам навязывают кредиты на посуду Печать
Скандалы и ЧП
08.02.2017 15:12

Волгоградцам навязывают кредиты на посуду

Сотрудники компании «Эко Лайф Стар» приглашают горожан послушать лекции по здоровому питанию, а после настойчиво предлагают приобрести дорогостоящие сковородки.

В Роспотребназор по Волгоградской области поступают жалобы на компанию ООО «Эко Лайф Стар».

Сотрудники данной фирмы приглашают горожан посетить лекцию о здоровой пище, а после небольшого разговора о питании всем присутствующим начинают активно рекламировать «уникальную высококачественную посуду».

Подобные предложения поступают к волгоградцам по мобильным телефонам и путем раздачи пригласительных. Как правило, встречи проводятся в кафе. Основная аудитория – пожилые люди.

На встречах организаторы просят отключить мобильные телефоны и не разговаривать друг с другом.

В ходе презентации сотрудники сомнительной фирмы начинают рассказывать о чудодейственных свойствах сковородок и сотейников. Также сообщается, что всю продукцию можно приобрести с огромной скидкой.

После красочной презентации представители компании начинают применять агрессивный маркетинг и вынуждать людей заключать кредитные договоры на покупку кастрюль от 80 до 100 тысяч рублей.

При этом на клиентов пытаются повлиять шумной и громкой музыкой, ароматическими средствами, сложной терминологией договоров. Продавцы предлагают «на словах» рассказать все условия сделки, предоставляют свой автомобиль, чтобы вместе с клиентом съездить за деньгами домой или к ближайшему банкомату.

Роспотребнадзор рекомендует быть волгоградцам внимательнее, не вестись на подобные манипуляции и строго проверять всю документацию, которую дают «на подпись».

Юлия Соболева
Фото: Роспотребнадзор по Волгоградской области

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