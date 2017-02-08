Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание

Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского, обратился с ходатайством на замену неотбытой части наказания более мягким. Эта история с участием сына замглавы филиала "Газпрома" Романа Яковлева вызвала в 2015 году в Волгограде небывалый резонанс. Тему со сбитым на Аллее героев 21-летним Владом Ивановым обсуждали долго, СМИ зорко следили за ходом истории, информируя общественность практически о каждом шаге хода расследования в отношении виновника смертельного ДТП. Напомним, Роман Яковлев на автомобиле "Toyota Land CruiserPrado 150" насмерть сбил молодого парня на Аллее Героев 6 октября 2015 года. Яковлев двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Володарского в направлении улицы Комсомольской в Центральном районе города со скоростью, значительно превышающей допустимую. На пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев водитель не остановился перед светофором и стоп-линией, выехал на пешеходный переход и сбил 21-летнего Влада, который двигался по разметке пешеходного перехода на зеленый разрешающий сигнал пешеходного светофора на роликовых коньках. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. Водитель, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП. 3 марта 2016 года был оглашен приговор Роману Яковлеву. Центральный райсуд назначил Яковлеву, который был признан виновным в совершении преступления по статье 264 ч.3 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", наказание в виде 2,5 лет колонии-поселения с зачетом срока, проведенного в СИЗО. Также его лишили прав на управление транспортом на 3 года. Мать роллера, Ольга Иванова, не согласилась с таким решением суда и подала апелляционную жалобу. Ольга Иванова просила для Яковлева максимально возможного по закону наказания - 5 лет колонии общего режима. 5 мая состоялось заседание суда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба матери погибшего роллера. Волгоградский областной суд частично встал на сторону матери Влада Иванова и ужесточил решение Центрального районного суда. Яковлева приговорили за смертельное ДТП к 2,5 годам колонии общего режима. Сын замглавы филиала "Газпрома" отправился отбывать наказание в колонию города Волжского. 8 февраля 2017 года корреспонденту "СоцИнформБюро" стало известно, что по месту отбывания Романа Яколева 20 февраля состоится судебное заседание. Адвокат осужденного обратился с ходатайством на замену неотбытой части наказания более мягким. - Сегодня мне позвонили и сообщили, что планируется в отношении Романа Яковлева замена неотбытой части наказания более мягким наказанием. Яковлев отбыл уже 1/3 часть своего наказания в колонии. Он отсидел 1,4 года, а надо ему 2,5, - рассказала Ольга Иванова. Именно этот факт и стал основополагающим для ходатайствования адвокатом осужденного замены наказания. Согласно закону, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания может быть осуществлена после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания. Для смягчения наказания достаточно установить, что осужденный встал на путь исправления. То есть теперь он может заниматься исправительными работами, а не отбывать срок в колонии общего режима. Однако, в статье 80 УК закреплено и более радикальное решение: при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания возможно полное или частичное освобождение и от отбывания дополнительных наказаний. - Наверное всем хотелось бы узнать, в чем выражается исправление осужденного Яковлева, - задается вопросом Ольга Иванова, - а ведь я хотела это узнать, как же он исправляется. На это мне официально ответили, что это нарушает права осужденного. А то, что Владик мой погиб, получается, что он не нарушил его права? Ольга Иванова все то время, что Яковлев проводил в колонии, не сидела сложа руки. Женщина написала в Верховный суд, продолжает жаловаться на те нарушения, которые были допущены в этом резонансном деле. - Что я дальше буду делать? Я не остановилась. Я написала куда только можно, только вопрос: кто эти жалобы будет рассматривать? Времени осталось мало, 5 мая истекает срок подачи жалоб. По закону я могу в течение года с момента вступления с силу приговора обращаться в различные инстанции, - поделилась Ольга Иванова. К слову, замена наказания является безусловным и необратимым, поскольку закон не предусматривает возможности его отмены в случае ненадлежащего поведения осужденного. Надира Коннова Следующая >