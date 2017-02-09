При пожаре дома в Кировском районе погиб мужчина, еще двое пострадали

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 8 февраля в 19:52 поступило сообщение на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы о пожаре дома размером 5х6 на улице Абрикосовой.

Пожарные расчёты 5-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение спустя 20 минут. На месте происшествия было обнаружено тело 42-летнего мужчины. В результате пожара пострадали 77-летний мужчина и 75-летняя женщина.

- Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроприбора, - говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России