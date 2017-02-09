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|Назвавший Путина убийцей журналист замешан в сексуальных преступлениях
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|09.02.2017 09:39
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Как стало известно "СоцИнформБюро", ведущий Fox News Билл О'Райли уже неоднократно обвинялся своими коллегами-женщинами в сексуальных домогательствах. В настоящее время одна из них готовит иск к журналисту.
Напомним, что Билл О'Райли обратил на себя внимание мировой общественности своим недавним высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. 4 февраля президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Fox News заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что президент России Владимир Путин является убийцей. Американский политик на это заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми. В Кремле потребовали за это извинений. Однако телеведущий канала заявил, что "работает над своими извинением, однако на это может потребоваться некоторое время", и добавил, что "можете проверить это году так в 2023". Об этом журналист заявил в своей передаче 6 февраля.
Надира Коннова
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