Назвавший Путина убийцей журналист замешан в сексуальных преступлениях

Как стало известно "СоцИнформБюро", ведущий Fox News Билл О'Райли уже неоднократно обвинялся своими коллегами-женщинами в сексуальных домогательствах. В настоящее время одна из них готовит иск к журналисту.

Напомним, что Билл О'Райли обратил на себя внимание мировой общественности своим недавним высказыванием в адрес президента РФ Владимира Путина. 4 февраля президент США Дональд Трамп в ходе интервью журналисту Fox News заявил, что уважает российского лидера. В ответ на это заявление представитель СМИ сообщил, что президент России Владимир Путин является убийцей. Американский политик на это заметил, что в Штатах далеко не все люди невинные.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова в адрес российского президента оскорбительными и недопустимыми. В Кремле потребовали за это извинений. Однако телеведущий канала заявил, что "работает над своими извинением, однако на это может потребоваться некоторое время", и добавил, что "можете проверить это году так в 2023". Об этом журналист заявил в своей передаче 6 февраля.

Надира Коннова