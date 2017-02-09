Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев

Накануне, около 10 часов утра сотрудники ДПС ГИБДД по Воронежской области получили сообщение, что на 587 километре московской трассы сломался рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. В салоне находилось 20 пассажиров, в том числе и ребенок.

Сотрудники ГИБДД Воронежа незамедлительно выехали на помощь. На месте происшествия выяснилось, что у автобуса повреждено колесо.

Воронежские правоохранители доставили замерзающих волгоградцев в ближайшее кафе, чтобы люди смогли согреться и позавтракать. После этого была организована их доставка до Волгограда на попутном транспорте.

Кроме того, инспекторы ДПС помогли водителю починить злополучное колесо на автобусе.

В этот же день в дежурную часть ГИБДД по Воронежской области поступил звонок от водителя автобуса. Он выразил благодарность за помощь отзывчивым воронежским инспекторам.

Юлия Соболева

Фото: МВД по Воронежской области