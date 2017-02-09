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Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев Печать
Скандалы и ЧП
09.02.2017 10:09

Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев

Сотрудники Госавтоинспеции Воронежа оказали помощь пассажирам, которые замерзали в неисправном автобусе маршрута «Москва – Волгоград».

Накануне, около 10 часов утра сотрудники ДПС ГИБДД по Воронежской области получили сообщение, что на 587 километре московской трассы сломался рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Волгоград. В салоне находилось 20 пассажиров, в том числе и ребенок.

Сотрудники ГИБДД Воронежа незамедлительно выехали на помощь. На месте происшествия выяснилось, что у автобуса повреждено колесо.

Воронежские правоохранители доставили замерзающих волгоградцев в ближайшее кафе, чтобы люди смогли согреться и позавтракать. После этого была организована их доставка до Волгограда на попутном транспорте.

Кроме того, инспекторы ДПС помогли водителю починить злополучное колесо на автобусе.

В этот же день в дежурную часть ГИБДД по Воронежской области поступил звонок от водителя автобуса. Он выразил благодарность за помощь отзывчивым воронежским инспекторам.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Воронежской области

Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев

Воронежские инспекторы ДПС спасли замерзающих волгоградцев

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