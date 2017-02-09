Руководитель фирмы 4 месяца не выплачивал работникам зарплату



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в отношении руководителей фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

Следователи выяснили, что руководство предприятия, занимающегося сооружением технологических трубопроводов на севере России, с июля по ноябрь 2016 года не выплачивало зарплату двум работникам. Общий долг перед подчинёнными составил около 53 тысяч рублей.

Как оказалось, деньги у фирмы были. Всё то время, пока работники сидели на «голодном пайке», фирма расплачивалась с контрагентами и оплачивала свои хозяйственные нужды.

Прокурорская проверка действительно выявила нарушения в выплате заработной платы, поэтому было принято решение о возбуждении уголовного дела.

Между тем, следователи предполагают, что от действий недобросовестного руководства могли пострадать и другие работники, которые просто не заявляли о нарушениях.



Лилия Финько



Фото: архив СК РФ