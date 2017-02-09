Под Волгоградом произошло лобовое столкновение легковушек: есть пострадавшие

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 8 февраля в 12:00 44–летний водитель двигался на автомобиле "ВАЗ-21063" в сторону ст. Кумылженской. На 1 км. автодороги "ст. Кумылженская-ст. Букановская" водитель превысил допустимую скорость движения и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомашиной "ВАЗ-21074".

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 54-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ-21063" получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

Надира Коннова