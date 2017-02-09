Интернет-магазин продавал волгоградцам синтетические наркотики

Накануне в Дзержинском районе полицейские для проверки документов остановили подозрительного молодого человека. В присутствии понятых стражи порядка провели досмотр 33-летнего местного жителя.

В кармане в волгоградца правоохранители обнаружили сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения.

Пакет полицейские изъяли и направили на исследование. Там эксперты установили, что в свертке находился наркотик «соль» массой 0,50 граммов.

Через какое-то время сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Ворошиловского района с подобным свертком. Экспертиза показала, что наркотик мужчины был схож по составу с найденным ранее у жителя Дзержинского.

Как удалось установить, изъятые наркотические вещества волгоградцы приобрели в одном интернет-магазине.

В результате в отношении каждого из подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических веществ».

Теперь покупателей «солей» ждет крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress