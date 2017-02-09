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|Интернет-магазин продавал волгоградцам синтетические наркотики
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|09.02.2017 11:06
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Накануне в Дзержинском районе полицейские для проверки документов остановили подозрительного молодого человека. В присутствии понятых стражи порядка провели досмотр 33-летнего местного жителя.
В кармане в волгоградца правоохранители обнаружили сверток с порошкообразным веществом синтетического происхождения.
Пакет полицейские изъяли и направили на исследование. Там эксперты установили, что в свертке находился наркотик «соль» массой 0,50 граммов.
Через какое-то время сотрудники полиции задержали 43-летнего жителя Ворошиловского района с подобным свертком. Экспертиза показала, что наркотик мужчины был схож по составу с найденным ранее у жителя Дзержинского.
Как удалось установить, изъятые наркотические вещества волгоградцы приобрели в одном интернет-магазине.
В результате в отношении каждого из подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических веществ».
Теперь покупателей «солей» ждет крупный штраф или лишение свободы до двух лет.
Юлия Соболева
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