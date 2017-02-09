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Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой Печать
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09.02.2017 11:21

Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой

Новая провокационная карикатура появилась на обложке скандального издания Charlie Hebdo.

Как сообщает "СоцИнформБюро", на обложке очередного номера немецкой версии сатирического еженедельника украсила Ангела Меркель, держащая в руках нож и отрезанную голову политика Мартина Шульца. Ранее журнал Der Spiegel разместил похожую карикатуру на Дональда Трампа. В Charlie Hebdo таким образом решили поддержать своих коллег.

Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой

Изображенный на рисунке в журнале Der Spiegel американский лидер отрезал голову статуе Свободы. Эта публикация вызвала волну недовольства в Германии.

Напомним, что Charlie Hebdo уже не раз провоцировал скандалы своими карикатурами. Многие находят их неуместными и кощунственными. Так, в конце 2016 года издание поглумилось на тему авиакатастрофы российского самолета Ту-154. На рисунке изобразили падающий самолёт и находящегося в нём военного, произносящего звук "а-а-а-а". Подпись к карикатуре гласила "Репертуар военного хора расширяется". Министерство обороны РФ довольно жестко отреагировало на публикацию этого рисунка.

Скандальный журнал Charlie Hebdo опубликовал Меркель с отрезанной головой

Надира Коннова
ФОТО: Официальный сайт журнала, Globallookpress

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