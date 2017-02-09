

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД по Волгограду, 38-летний мужчина обратился в полицию. Заявив, что на его 17-летнего сына напали и похитили телефон за 8 тысяч рублей.

Как оказалось, парень разместил на одном из популярных сайтов объявление о продаже своего телефона. Вскоре ему позвонила девушка и сообщила, что хочет купить устройство. Молодые люди договорились встретиться в торговом центре, чтобы совершить сделку.

Однако на назначенную встречу пришла не молодая особа, а трое парней, которые просто отняли телефон у продавца и убежали.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Ими оказались трое жителей Кировского районе в возрасте 19 и 20 лет. Один из них уже имел в прошлом судимость за кражу и мошенничество.

Украденный телефон вернули владельцу, а против трёх задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ («Грабёж»).





Лилия Финько



Фото: архив МВД РФ