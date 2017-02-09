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|Российский рокер Неумоев опубликовал запрещенный видеоролик
|Скандалы и ЧП
|09.02.2017 14:21
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Лидер группы «Инструкция по выживанию», рок-музыкант Роман Неумоев разместил на своей странице «В Контакте» запрещенный видеоролик, относящийся к экстремистским материалам. Эту информацию предоставили специалисты программы «Демон Лапласа» полицейскому центру в Пскове. О сложившейся ситуации рассказал защитник музыканта Виталий Черкасов, сообщает «Росбалт».
В среду музыканта вызвали в полицейский центр, где Неумоеву пояснили, что обнаруженный на его странице видеоролик под названием «Мусульмане, где вы!!! Проданные крылья Джихада» является запрещенным. Таким образом в действиях рок-музыканта сотрудники полиции признают административные правонарушения, предусмотренные статьей 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов». За нарушение музыканту полагается штраф или административный арест, однако, так как Неумоев отказался давать показания, материалы проверки будут направлены уполномоченному участковому, который в свою очередь так же вызовет нарушителя, составит протокол и уже направит дело для рассмотрения в суд.
Оказывается, у нас большую помощь правоохранительным структурам оказывает так называемая общественная организация[«Центр исследования легитимности и политического протеста» - ред.], которая, скорее всего, создана для этой цели – чтобы выявлять такие случаи и предоставлять их правоохранительным структурам. У этой организации имеется специализированный программный комплекс, который называется «Демон Лапласа». С его помощью они проводят мониторинг групп «ВКонтакте», как я понимаю, в целом по стране, и выявляют материалы либо видеоролики, которые уже находятся под запретом и включены в федеральный список экстремистских материалов. И получается, что эта организация в Пскове выявила несколько таких контентов, где размещаются запрещенные материалы, в том числе на страничке, которая якобы принадлежит Роману Неумоеву», - рассказал Виталий Черкасов.
Анастасия Красновская, Москва
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