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Волгоградец собрал арсенал оружия и боеприпасов Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
09.02.2017 16:18

Волгоградец собрал арсенал оружия и боеприпасов

44-летний житель Тракторозаводского района оборудовал в своей квартире тайник, в котором хранил оружие и боеприпасы времён Великой Отечественной войны.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники полиции соместно с коллегами из Росгвардии обнаружили во время обыска в квартире подозреваемого замаскированный тайник с оружием.

В арсенале хранились пистолет-пулемет калибра 7,62 мм (ППШ), обрез винтовки системы «Мосина» калибра 7,62 мм, патроны калибра 7,62 мм, а также более 2 килограммов пороховой смеси.

Задержанный признался, что собрал арсенал на местах военных сражений. Криминалистическая экспертиза определила, что всё изъятое оружие пригодно для стрельбы и взрывов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Незаконные оборот оружия и боеприпасов»). Коллекционеру оружия грозит срок до четырёх лет.


Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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