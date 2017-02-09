Волгоградец собрал арсенал оружия и боеприпасов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники полиции соместно с коллегами из Росгвардии обнаружили во время обыска в квартире подозреваемого замаскированный тайник с оружием.

В арсенале хранились пистолет-пулемет калибра 7,62 мм (ППШ), обрез винтовки системы «Мосина» калибра 7,62 мм, патроны калибра 7,62 мм, а также более 2 килограммов пороховой смеси.



Задержанный признался, что собрал арсенал на местах военных сражений. Криминалистическая экспертиза определила, что всё изъятое оружие пригодно для стрельбы и взрывов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 222 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Незаконные оборот оружия и боеприпасов»). Коллекционеру оружия грозит срок до четырёх лет.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области