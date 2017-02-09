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|Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши
|Скандалы и ЧП
|09.02.2017 16:18
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В прокуратуру Городищенского района обратилась 76-летняя женщина инвалид 3 группы. Она пожаловалась на состояние кровли многоквартирного дома и бездействие управляющей компании.
Прокуратура провела проверку в квартире местной жительницы. Оказалось, что из-за дефектов кровли в квартире систематически наблюдалось протекание потолка. Вода с крыши буквально затапливала помещение.
Пенсионерка множество раз обращалась в управляющую компанию с требованием отремонтировать кровлю, однако УК предпринимать какие-то действия не спешила.
По итогам проверки прокурор Городищенского района обратился в суд в интересах женщины с исковым заявлением.
В результате суд обязал фирму ООО «ЖКХ Городищенское» провести ремонт кровли. Кроме того, управляющую компанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности.
За бездействие руководителю пришлось заплатить больше 40 тысяч рублей штрафа.
Юлия Соболева
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