Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши

В прокуратуру Городищенского района обратилась 76-летняя женщина инвалид 3 группы. Она пожаловалась на состояние кровли многоквартирного дома и бездействие управляющей компании.

Прокуратура провела проверку в квартире местной жительницы. Оказалось, что из-за дефектов кровли в квартире систематически наблюдалось протекание потолка. Вода с крыши буквально затапливала помещение.

Пенсионерка множество раз обращалась в управляющую компанию с требованием отремонтировать кровлю, однако УК предпринимать какие-то действия не спешила.

По итогам проверки прокурор Городищенского района обратился в суд в интересах женщины с исковым заявлением.

В результате суд обязал фирму ООО «ЖКХ Городищенское» провести ремонт кровли. Кроме того, управляющую компанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности.

За бездействие руководителю пришлось заплатить больше 40 тысяч рублей штрафа.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress