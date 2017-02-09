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Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши Печать
Скандалы и ЧП
09.02.2017 16:18

Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши

Пожилая женщина-инвалид была вынуждена жить в квартире с протекающей крышей из-за наплевательского отношения управляющей компании. Добиться ремонта кровли удалось только через суд.

В прокуратуру Городищенского района обратилась 76-летняя женщина инвалид 3 группы. Она пожаловалась на состояние кровли многоквартирного дома и бездействие управляющей компании.

Прокуратура провела проверку в квартире местной жительницы. Оказалось, что из-за дефектов кровли в квартире систематически наблюдалось протекание потолка. Вода с крыши буквально затапливала помещение.

Пенсионерка множество раз обращалась в управляющую компанию с требованием отремонтировать кровлю, однако УК предпринимать какие-то действия не спешила.

По итогам проверки прокурор Городищенского района обратился в суд в интересах женщины с исковым заявлением.

В результате суд обязал фирму ООО «ЖКХ Городищенское» провести ремонт кровли. Кроме того, управляющую компанию и ее руководителя привлекли к административной ответственности.

За бездействие руководителю пришлось заплатить больше 40 тысяч рублей штрафа.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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