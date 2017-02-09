На Кубани разыскивают пропавших брата и сестру



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, накануне около 22:45 в полицию обратилась жительница села Шереметьевское. Женщина рассказала о том, что её дети, 13-летняя дочь и 15-летний сын, до сих пор не вернулись домой.

В связи с произошедшим было создано 20 поисковых групп. Более ста полицейских, общественных активистов и добровольцев прочёсывают близлежащие местности.

К настоящему часу были осмотрены заброшенные здания и стройки, вокзалы и берега реки Кубань. Опрошены местные жители. Проводится проверка всех поездов. К сожалению, поиски результатов пока не дали.



Лилия Финько

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю