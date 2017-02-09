На Кубани разыскивают пропавших брата и сестру

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|09.02.2017 16:59
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В связи с произошедшим было создано 20 поисковых групп. Более ста полицейских, общественных активистов и добровольцев прочёсывают близлежащие местности.
К настоящему часу были осмотрены заброшенные здания и стройки, вокзалы и берега реки Кубань. Опрошены местные жители. Проводится проверка всех поездов. К сожалению, поиски результатов пока не дали.
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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