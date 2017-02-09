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Инспекторы ГИБДД Волжского устроили погоню за автоледи Печать
Скандалы и ЧП
09.02.2017 17:48

Полицейские Волжского устроили погоню за автоледи

Ночью пьяная волжанка проигнорировала требование сотрудников ДПС об остановке. В результате дорожному патрулю пришлось догонять нарушительницу.

Уголовное и административное наказание грозит 39-летней жительнице города Волжского за гонку с сотрудниками ДПС.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, ночью инспекторы ГИБДД города-спутника попытались остановить иномарку. Водитель требованию не подчинился и вместо этого заметно увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Сотрудникам ДПС пришлось догонять нарушительницу. Вскоре к погоне присоединились еще несколько экипажей ГАИ.

Пытаясь уйти от преследования, водитель несколько раз успел проехать на красный сигнал светофора. Спрятаться нарушитель пытался и во дворах.

В одном из проездов у машины было повреждено колесо, но и это не заставило остановится автовладельца. Задержать гонщика удалось только на другом конце города.

При задержании выяснилось, что за рулем авто сидела 39-летняя женщина с явными признаками опьянения.

При проверке документов выяснилось, что за руль дама села, будучи уже лишенной прав за пьяную езду.

В результате в отношении нарушительницы было возбуждено уголовное дело. Кроме того, инспекторы выписали ей 5 административных протоколов.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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