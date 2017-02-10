В Городищенском районе при пожаре дома погиб мужчина

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 9 февраля в 06:50 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в поселке Котлубань. На улице Советской в одной из комнат дома горели домашние вещи по всей площади.

- Пожарные расчёты 65-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 07:08. На месте происшествия спасатели обнаружили тело погибшего 68-летнего мужчины, - говорится в сообщении ведомства.

По мнению специалистов, предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России