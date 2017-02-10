Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 10 февраля в 00:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в переулке Аптечный Дзержинского района. На территории автостоянки горели по всей площади вещи в вагончике и шесть автомобилей - Лада Приора, БМВ, Шевроле Круз, Мерседес Бенц-220, Рено Логан, Ауди Q-7.

- Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:30. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина, год рождения устанавливается, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Надира Коннова

ФОТО: МЧС России