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На волгоградской автостоянке при пожаре погиб мужчина и сгорели шесть машин Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.02.2017 09:34

На волгоградской автостоянке при пожаре погиб мужчина и сгорели шесть авто

Ночью 10 февраля в Дзержинском районе Волгограда загорелась территория автостоянки.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, 10 февраля в 00:08 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в переулке Аптечный Дзержинского района. На территории автостоянки горели по всей площади вещи в вагончике и шесть автомобилей - Лада Приора, БМВ, Шевроле Круз, Мерседес Бенц-220, Рено Логан, Ауди Q-7.

- Пожарные расчёты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 00:30. На месте происшествия обнаружен погибший мужчина, год рождения устанавливается, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

Надира Коннова
ФОТО: МЧС России

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