В Волгограде поймали группу наркоторговцев



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали трёх мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков.

По данным следователей, 46-летний мужчина производил наркотик и передавал его своим пособникам — работнику элеватора из Городищенского района и сотруднику одного из волгоградских похоронных бюро.

При задержании и обыске в квартирах подозреваемых было найдено более 1 килограмма марихуаны. Подозреваемые взяты под арест.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном объёме, совершённый лицами по предварительному сговору.

Задержанным грозит от 10 до 20 лет заключения.





Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ