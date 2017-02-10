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В Волгограде поймали группу наркоторговцев Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
10.02.2017 09:52

В Волгограде поймали группу наркоторговцев

Работник элеватора, сотрудник похоронного агентства и безработный мужчина организовали бизнес по продаже марихуаны.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские задержали трёх мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков.

По данным следователей, 46-летний мужчина производил наркотик и передавал его своим пособникам — работнику элеватора из Городищенского района и сотруднику одного из волгоградских похоронных бюро.

При задержании и обыске в квартирах подозреваемых было найдено более 1 килограмма марихуаны. Подозреваемые взяты под арест.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном объёме, совершённый лицами по предварительному сговору.

Задержанным грозит от 10 до 20 лет заключения.

Лилия Финько

Фото: архив МВД РФ

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