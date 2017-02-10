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В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку Печать
Скандалы и ЧП
10.02.2017 10:12

В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку

Причиной ДТП стал сильный гололед. Водитель не правился с управлением на скользкой дороге и совершил наезд на волгоградку.

Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе на улице Центральной СНТ «Металлург».

24-летний водитель автомобиля «Хендэ», двигаясь в направлении рабочего поселка Городище, на скользком участке не справился с управлением и вылетел на обочину.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате иномарка совершила наезд на 19-летнюю девушку-пешехода.

Постадавшую девушку пришлось госпитализировать.

Юлия Соболева
Фото: МВД по Волгоградской области

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