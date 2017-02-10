Осужденному Яковлеву за смерть роллера могут заменить наказание
Адвокат осужденного Романа Яковлева, отбывающего наказание в колонии общего режима города Волжского,....
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
С первого февраля 2017 года во всех регионах России вступило в силу федеральное постановление о пред....
|В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку
|Скандалы и ЧП
|10.02.2017 10:12
|
Инцидент произошел в Краснооктябрьском районе на улице Центральной СНТ «Металлург».
24-летний водитель автомобиля «Хендэ», двигаясь в направлении рабочего поселка Городище, на скользком участке не справился с управлением и вылетел на обочину.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по Волгоградской области, в результате иномарка совершила наезд на 19-летнюю девушку-пешехода.
Постадавшую девушку пришлось госпитализировать.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:12
В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку
-
09:52
В Волгограде поймали группу наркоторговцев
-
09:34
На волгоградской автостоянке при пожаре погиб мужчина и сгорели шесть машин
-
09:19
В Волгограде на 18 дней перекрыли улицу Батова
-
09:04
В Городищенском районе при пожаре дома погиб мужчина
-
03:23
Российские олимпийцы обыграли Словакию
-
02:46
Россия U17 проиграла США
-
00:59
Малофункциональные центры миллионного Волгограда
-
09.02.2017 18:30
Рекордный полет Федора Конюхова завершился
-
09.02.2017 17:48
Инспекторы ГИБДД Волжского устроили погоню за автоледи
-
09.02.2017 16:59
На Кубани разыскивают пропавших брата и сестру
-
09.02.2017 16:18
Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши
-
09.02.2017 16:18
Волгоградец собрал арсенал оружия и боеприпасов
-
09.02.2017 15:50
Минкульт не против отметить годовщину продуктового эмбарго праздником
Самое читаемое
-
10:12
В Краснооктябрьском районе иномарка сбила 19-летнюю девушку
-
09:52
В Волгограде поймали группу наркоторговцев
-
09:34
На волгоградской автостоянке при пожаре погиб мужчина и сгорели шесть машин
-
09:04
В Городищенском районе при пожаре дома погиб мужчина
-
09.02.2017 17:48
Инспекторы ГИБДД Волжского устроили погоню за автоледи
-
09.02.2017 16:59
На Кубани разыскивают пропавших брата и сестру
-
09.02.2017 16:18
Инвалиду пришлось добиваться через суд ремонта протекающей крыши
Последние комментарии
-
В Волгограде объявили набор в доноры спермы и яйцеклеток
-
Готов стать донором спермы.34.176.8 0.Здоровый,без вредных привычек.Спорт. сложение.пишите на ... >>
-
-
Волгоградцам навязывают кредиты на посуду
-
Депутат Волгоградской облдумы добывает воду из снега
-
Ильдар Дадин приставал в колонии к сокамернику
-
Мрази недопустимое содержимоелосос овские, гореть вам в аду! Отдельно юлии соболевой, распространяюще ... >>
-
-
От Володина скрыли проблемы волгоградцев
-
У Володина в Волгограде дурная слава. >>
-
-
Пенсионный возраст могут повысить к 2019 году
-
FiveBroDeepBook smirnovs.info/Deep/000 Пятибрат Глубинная Книга Pyatibrat Glubinnaya Kniga >>
-